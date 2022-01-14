Губернатор Артюхов поблагодарил спасателей и поисковиков Ямала за спасение человека

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил благодарность спасателям региона и поисковикам «ЛизаАлерт». Они на протяжении трех суток при температуре -30 градусов занимались поисками тундровика в Пуровском районе. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на соцсети политика.

«Вы настоящие герои нашего времени!», — написал губернатор.

Во время новогодних праздников мужчина решил посетить своих родственников в стойбище. Отправился к ним он на снегоходе, однако по пути транспортное средство сломалось. Он успел сделать один звонок спасателям, после чего перестал выходить на связь.

Спасатели из Ноябрьска и Тарко-Сале, а также поисковики вышли на помощь мужчине. Обнаружить его удалось спустя три дня недалеко от озера Пякуто. Мужчина не пострадал.

«Хочу обратиться ко всем ямальцам — холод не прощает беспечности, берегите себя и своих близких», — отметил Дмитрий Артюхов.