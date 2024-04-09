Происшествия 09 апреля 2024, 03:34 Грызунов обвинили в прорыве насыпной дамбы в Орске Генподрядчик Комаров: дырочку в дамбе в Орске могли проделать грызуны Глава города Орска Василий Козупица/ Telegram

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Грызуны могли «проточить» дамбу, что привело прорву воды в Орске. Об этом заявил директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства дамбы на реке Урал, Сергей Комаров, сообщил Первый канал.

Комаров отметил, что внимательно изучил видеосъемки прорыва дамбы и сделал вывод, что грызуны могли проделать в сооружении отверстие. А для того, чтобы дамба не выдержала напора воды, хватило даже двух-трех сантиметровой «дырочки». Также генподрядчик не исключил возможность ошибок при проектировании сооружения.

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Наводнение обрушилось на Оренбургскую область в конце прошлой недели после прорыва дамбы в Орске. Водой затопило более шести тысяч домов в старой части города.

Власти региона призвали к эвакуации жителей домов, попадающих в зону подтопления. Как сообщил глава Орска Василий Козупица, всем членам семей, пострадавшим от паводка, выплатят по 100 тысяч рублей.