Грузовые вагоны сошли с рельсов в Липецкой области

Сразу восемь вагонов грузового состава сошло с рельсов на железной дороге в Липецкой области. В результате аварии никто не пострадал, но было задержано отправление пассажирских поездов.

«На станции Грязи-Орловские (Липецкая область), произошел сход восьми вагонов грузового поезда. Груз — металлолом. Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет. Для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда со станций Кочетовка и Елец», — сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Вагоны сошли с рельсов рано утром 16 сентября. Сейчас восстановительные поезда уже занимаются ликвидацией последствий аварии. Координирует работы специально созданный оперативный штаб. На месте также работает комиссия.

Из-за схода вагонов ожидается задержка восьми поездов: №26 Москва — Воронеж, №50 Санкт-Петербург — Кисловодск, №62 Москва — Нальчик, №479 Сухуми — Санкт-Петербург, №135 Махачкала — Санкт-Петербург, №536 Смоленск — Анапа, №70 Липецк — Москва и №204 Мурманск — Анапа.

Составы могут пустить в обход, чтобы минимизировать задержки в графике движения. Пока этот вопрос решается. Все причины и обстоятельства ЧП на железной дороге выясняются.