Грузовые поезда в тестовом режиме пустили по восстановленному мосту в Забайкалье

Грузовые составы в тестовом режиме прошли по восстановленному в Забайкалье железнодорожному мосту. Накануне переправа рухнула из-за ливней. Об этом сообщили РЖД в Telegram.

«Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье. Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надежности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел восстановленный после разрушения стихией мост через реку Ареду в Забайкальском крае», — говорится в сообщении компании.

В РЖД добавили, что после проверки безопасности примут решение об открытии движения пассажирского движения. К восстановлению моста привлекли более 250 железнодорожников и 20 единиц техники. Специалисты работают с момента ЧП без перерывов.

Утром 23 июля в Сретенском районе Забайкальского края из-за ливней рухнула часть железнодорожного моста. Поток воды повредил железнодорожную переправу через реку Ареду на перегоне Куэнга — Укурей. Ливни парализовали движение по Транссибу.