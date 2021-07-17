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    17 июля 2021, 14:16

    Грузовые поезда столкнулись в Приамурье. Два человека погибли

    Дарья Морозова

    Два грузовых поезда столкнулись в Амурской области. Два человека погибли, еще два пострадали.

    Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

    Столкновение случилось на железной дороге Улак — Эльга в 51 километре от станции Верхний Улак на путях необщего пользования.

    Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

    Ранее в Могочинском районе Забайкалья с рельсов сошли 34 вагона. В результате задерживаются пассажирские поезда № 2 Москва — Владивосток и № 392 Чита — Благовещенск.

    Также пришлось отменить пару пригородных поездов. Кроме того, ожидается задержка четырех пассажирских составов дальнего следования. Их пассажиров обеспечили горячей едой.