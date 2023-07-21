Происшествия 21 июля 2023, 07:11 Грузовые автомобили столкнулись на МКАД Дептранс Москвы: два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 20-го км МКАД РИА «Новости»

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На внутренней стороне 20-го километра МКАД столкнулись два грузовика, один из них врезался в отбойник. К утру проезжую часть освободили, сообщил Дептранс Москвы.

Авария на внутренней стороне 20-го километра МКАД в районе Бесединского шоссе произошла 20 июля в 23:48. Автомобили двигались по соседним полосам. В какой-то момент они столкнулись, водитель одной из машин потерял управление — его грузовик развернулся и на скорости влетел в барьер.

Причину происшествия уточнят специалисты. К трем часам утра 21 июля проезжую часть освободили.

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