Происшествия 07 декабря 2023, 04:37 Грузовой самолет загорелся при взлете в Улан-Удэ

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Грузовой самолет Т-204 авиакомпании «Авиастар-ТУ» после взлета вынужденно сел в аэропорту Улан-Удэ из-за загоревшегося двигателя. Снятые очевидцами кадры полыхающего борта быстро разлетелись по социальным сетям.

«Пострадавших нет», — написал в своем Telegram-канале глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

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Ка уточнил Telegram-канал Shot, аварийная ситуация возникла, когда самолет поднимался в воздух из аэропорта «Байкал». Спустя несколько минут после взлета у него загорелся двигатель, поэтому он сбросил топливо и пошел на посадку.

Ранее руководство «Уральских авиалиний»попросило уволиться пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском. По словам летчика Эдуарда Семенова, им сказали написать заявление по собственному желанию. Аварийная посадка самолета, летевшего из Сочи в Омск, произошла 12 сентября. На борту находились 159 пассажиров. В компании от каких-либо комментариев отказались.