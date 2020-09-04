Грузовой самолет экстренно сел в аэропорту Кольцово

Грузовой самолет Ил-76 экстренно приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге почти сразу после взлета. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

На борту находились только члены экипажа, груза с ними не было, написал ТАСС. Источник агенства в экстренных органах рассказал, что все произошло примерно в 06:00 по местному времени (04:00 по московскому).

Причины экстренной посадки лайнера официально не сообщались. Однако портал E1.ru написал, что речь идет о технической неполадке.

Как написал kp.ru, в аэропорт выезжали спасатели МЧС, но их помощь не понадобилась. Авиагавань работает без ограничений на прием и отправку самолетов.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами — Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Однако отдыхающим перед путешествием нужно будет сделать тест на коронавирус.

С августа из РФ стали летать самолеты в Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Турцию. Оперативный штаб следит за эпидемической ситуацией. В перспективе планируется расширить список государств, куда россияне смогут купить авиабилеты.