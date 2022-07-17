Грузовой самолет «Антонов» украинской авиакомпании упал в Греции

Авиакатастрофа произошла вечером 16 июля на севере Греции. Грузовой самолет «Антонов» выполнял рейс из Сербии в Иорданию, на его борту не было пассажиров, сообщил греческий телеканал ERТ.

Пилот воздушного судна сообщил наземным службам об отказе двигателя, попросив разрешение на посадку в аэропорту Кавалы. Однако вскоре след «Антонова» пропал с радаров.

Оказалось, что загоревшийся самолет упал на кукурузном поле возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. На месте работают спасатели, они тушат пожар. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Накануне на Камчатке потеряли связь с вертолетом Robinson, направлявшимся в село Мильково. На его борту находились три человека.