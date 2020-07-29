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    29 июля 2020, 23:55

    Грузовой поезд загорелся и обрушил мост в Аризоне. Фото и видео

    Кирилл Фролов

    В американском штате Аризона грузовой поезд загорелся на мосту и частично обрушил его. Медицинскую помощь оказали одному человеку, который надышался дымом. Больше никто не пострадал, сообщил телеканал CNN.
    Грузовой поезд загорелся и обрушил мост в Аризоне. Фото и видео

    Инцидент произошел в городе Темпе. На мосту через озеро вспыхнули несколько вагонов грузового поезда. Локомотив сошел с рельсов и обрушил часть моста.

    В поезде компании Union Pacific пожар охватил от восьми до десяти вагонов. Под мостом оказались три цистерны, в двух из которых находилось легковоспламеняющееся вещество — циклогексанон. Его используют для изготовления нейлона и в качестве растворителя. В третьей цистерне были резиновые материалы. Утечки опасных веществ не произошло. Рухнувшие цистерны пожар не затронул.

    Местные жители выложили многочисленные фотографии и видео с места аварии. На кадрах виден пылающий состав, то, как его тушат, а также зеваки, наблюдающие за происшествием.

    В тушении принимают участие около сотни пожарных. Причина возгорания выясняется.

    Новости SMI.FM