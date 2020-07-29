Грузовой поезд загорелся и обрушил мост в Аризоне. Фото и видео

Инцидент произошел в городе Темпе. На мосту через озеро вспыхнули несколько вагонов грузового поезда. Локомотив сошел с рельсов и обрушил часть моста.

В поезде компании Union Pacific пожар охватил от восьми до десяти вагонов. Под мостом оказались три цистерны, в двух из которых находилось легковоспламеняющееся вещество — циклогексанон. Его используют для изготовления нейлона и в качестве растворителя. В третьей цистерне были резиновые материалы. Утечки опасных веществ не произошло. Рухнувшие цистерны пожар не затронул.

Местные жители выложили многочисленные фотографии и видео с места аварии. На кадрах виден пылающий состав, то, как его тушат, а также зеваки, наблюдающие за происшествием.

В тушении принимают участие около сотни пожарных. Причина возгорания выясняется.