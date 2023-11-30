Происшествия 30 ноября 2023, 19:29 Грузовой поезд загорелся в тоннеле в Бурятии Прокуратура: в Северомуйском тоннеле в Бурятии загорелся грузовой поезд rithwick. pr / Unsplash

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Грузовой поезд загорелся на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.

Пожар начался ночью 29 ноября. Для ликвидации последствий возгорания задействовали восстановительные и пожарные поезда.

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«Пострадавших нет», — сообщили в прокуратуре,

По факту случившегося ведомство организовало проверку. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

По данным Telegram-канала Baza, грузовой поезд двигался по объездному пути, когда сдетонировали цистерны с дизельным топливом и загорелись шесть вагонов. Четыре из них до сих пор не потушили. Причины взрыва не уточнялись.

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