30 ноября 2023, 19:29
Грузовой поезд загорелся в тоннеле в Бурятии
Прокуратура: в Северомуйском тоннеле в Бурятии загорелся грузовой поезд
Грузовой поезд загорелся на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.
Пожар начался ночью 29 ноября. Для ликвидации последствий возгорания задействовали восстановительные и пожарные поезда.
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«Пострадавших нет», — сообщили в прокуратуре,
По факту случившегося ведомство организовало проверку. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.
По данным Telegram-канала Baza, грузовой поезд двигался по объездному пути, когда сдетонировали цистерны с дизельным топливом и загорелись шесть вагонов. Четыре из них до сих пор не потушили. Причины взрыва не уточнялись.
В Московской области ранее задержали трех подростков по подозрению в поджоге электрички и релейных шкафов в Домодедове. Группа действовала больше года и получала оплату от украинцев.
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