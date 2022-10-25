Грузовой поезд врезался в автовышку в Омской области | 360°

25 октября 2022, 18:49
Грузовой поезд врезался в автовышку в Омской области
СК проверит факт столкновения автовышки и грузового поезда в Омской области
Грузовой поезд столкнулся с автовышкой в Омской области, региональное Следственное управление по транспорту начало доследственную проверку происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи начали производство по статье «Нарушение правил эксплуатации и безопасности движения железнодорожного транспорта».
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Столкновение произошло 25 октября на перегоне станций Любино и Петрушенко. Выполнявший маневр поезд столкнулся с автовышкой, задействованной при ремонтных работах рядом с железнодорожными путями.
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В результате происшествия никто не пострадал, повреждение получила одна из опор линии электропередачи. Вероятны задержки в отправке железнодорожных составов.
В августе автомобиль в Нижегородской области съехал с дороги и врезался в поезд, травмы получили ребенок и двое взрослых пассажиров машины, сообщал RT.
Также происшествие с участием поезда произошло в Екатеринбурге в начале октября. Три вагона сошло с рельсов, при происшествии никто не пострадал.
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