Грузовой поезд врезался в автовышку в Омской области | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 18:49 Грузовой поезд врезался в автовышку в Омской области СК проверит факт столкновения автовышки и грузового поезда в Омской области РИА "Новости"

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Грузовой поезд столкнулся с автовышкой в Омской области, региональное Следственное управление по транспорту начало доследственную проверку происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи начали производство по статье «Нарушение правил эксплуатации и безопасности движения железнодорожного транспорта».

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Столкновение произошло 25 октября на перегоне станций Любино и Петрушенко. Выполнявший маневр поезд столкнулся с автовышкой, задействованной при ремонтных работах рядом с железнодорожными путями.

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В результате происшествия никто не пострадал, повреждение получила одна из опор линии электропередачи. Вероятны задержки в отправке железнодорожных составов.

В августе автомобиль в Нижегородской области съехал с дороги и врезался в поезд, травмы получили ребенок и двое взрослых пассажиров машины, сообщал RT.

Также происшествие с участием поезда произошло в Екатеринбурге в начале октября. Три вагона сошло с рельсов, при происшествии никто не пострадал.