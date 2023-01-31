Происшествия 31 января 2023, 18:55 Грузовой поезд столкнулся с легковушкой под Читой

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Столкновение легкового автомобиля и грузового поезда произошло на станции Атамановка в Забайкальском крае. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

По предварительным данным, водитель за рулем легкового автомобиля Toyota выехал на железнодорожные в пути на запрещающий сигнал. В этот момент к иномарке приближался грузовой состав, машинист поезда успел применить экстренное торможение, избежав более серьезных последствий столкновения.

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В результате происшествия водителю легковушке чудом удалось выжить.