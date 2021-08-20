Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае. Никто не пострадал. Об этом сообщило ИА Nation News.

Авария произошла на участке Иланская — Иланка Красноярской железной дороги. Движение на соседнем пути не нарушено. Расписание пассажирских поездов также не изменилось. Сейчас на месте аварии работают специалисты, которые устраняют последствия. Ранее руководство РЖД решило приостановить железнодорожное сообщение на участке Саров — Арзамас в Нижегородской области из-за лесного пожара.