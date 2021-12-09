Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области

Утром 9 декабря в Кировской области сошел с рельсов грузовой поезд, состоящий из семи вагонов. Произошло это на перегоне Котласский — Чухломинский, рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального СК на транспорте.

«Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента не допущено, повреждены две опоры ЛЭП. Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, на место выехали следователи и криминалисты», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Правоохранителям предстоит выяснить детали случившегося.