Происшествия 18 января 2023, 06:40 Грузовой поезд сошел с рельс в Амурской области Движение по перегону Джиктанда — Талдан в Приамурье остановили из-за схода 22 вагонов РИА «Новости»

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В Амурской области на перегоне Джиктанда — Талдан 22 вагона грузового поезда сошли с путей. Никто не пострадал. Движение приостановили, началась проверка, рассказали на сайте Забайкальской железной дороги.

Сход поездов в Сковородинском районе произошел 18 января в 01:38. На месте создали оперативный штаб, со станций Сковородино и Магдагачи выехали восстановительные поезда, чтобы помочь устранить последствия аварии. Никто не пострадал, угрозы экологии тоже удалось избежать. Движение на перегоне Джиктанда — Талдан временно приостановили. Из-за этого задержались пассажирские поезда № 326 Нерюнгри — Хабаровск и № 1 Владивосток — Москва, остановятся составы № 2 Москва — Владивосток и № 325 Хабаровск — Нерюнгри.

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Главное управление МЧС России по Амурской области подтвердило сход 22 поездов и рассказало, что во время аварии повредили габарит пути. Причину ЧП не назвали. На место происшествия выехал Сковородинский транспортный прокурор Николай Невмержицкий, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку, а спустя время Следком завел уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

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Восемь вагонов с глиной в августе сошли с путей в Челябинской области, два из них опрокинулись. В прокуратуре заявили, что шпалы прогнили.