Происшествия 28 июня 2023, 18:35 Грузовой поезд сбил школьнику в Свердловской области

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Семнадцатилетняя девушка попала под грузовой поезд в поселке Троицкий Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции региона.

По предварительным данным, машинист поезда увидел человека на железнодорожных путях, однако избежать наезда не удалось. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Отмечается, что в настоящий момент специалисты выясняют детали произошедшего.