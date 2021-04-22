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    22 апреля 2021, 07:42

    Грузовой поезд сбил двух человек в Екатеринбурге

    Анастасия Калинина

    В Екатеринбурге грузовой поезд сбил двух человек. Один из них в результате погиб. Информация об этом появилась на сайте Уральского следственного управление на транспорте СК России.

    «Пострадавшие, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, переходили железнодорожные пути в неустановленном месте перед проходящим железнодорожным составом. Машинист поезда, заметив людей, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение», — говорится в тексте.

    В ведомстве уточнили, что из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось. Мужчина получил серьезные травмы не совместимые с жизнью. Женщина была доставлена в больницу с множественными повреждениями.

    Грузовой поезд сбил двух человек в Екатеринбурге | Изображение 1Источник фото: пресс-служба Уральского следственного управление на транспорте СК РФ

    Сотрудники СК организовали процессуальную проверку: провели осмотр места происшествия, опросили локомотивную бригаду, очевидцев, назначили судебно-медицинские экспертизы. В пресс-службе напомнили, что переход через железнодорожные пути возможен исключительно в специально отведенных для этого местах.