Грузовой поезд сбил двух человек в Екатеринбурге

В Екатеринбурге грузовой поезд сбил двух человек. Один из них в результате погиб. Информация об этом появилась на сайте Уральского следственного управление на транспорте СК России.

«Пострадавшие, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, переходили железнодорожные пути в неустановленном месте перед проходящим железнодорожным составом. Машинист поезда, заметив людей, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение», — говорится в тексте.

В ведомстве уточнили, что из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось. Мужчина получил серьезные травмы не совместимые с жизнью. Женщина была доставлена в больницу с множественными повреждениями.

Источник фото: пресс-служба Уральского следственного управление на транспорте СК РФ

Сотрудники СК организовали процессуальную проверку: провели осмотр места происшествия, опросили локомотивную бригаду, очевидцев, назначили судебно-медицинские экспертизы. В пресс-службе напомнили, что переход через железнодорожные пути возможен исключительно в специально отведенных для этого местах.