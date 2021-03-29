Грузовой поезд сбил человека в Волгограде

В Волгограде следствие изучает обстоятельства трагедии на железной дороге. Оказавшийся на путях 40-летний мужчина был насмерть сбит проходящим грузовым поездом.

Как сообщает novostivolgograda.ru, ЧП с гибелью человека произошло рано утром на переезде возле железнодорожной станции «Разгуляевка».

По словам очевидцев, движение по переезду было остановлено с шести часов. Образовалась большая пробка из автомобилей. Часть водителей разворачивались и уезжала по другому маршруту. На переезд прибыла бригада скорой помощи.

Подробности, как мужчина оказался на путях перед идущим тяжелым составом, пока не известны.