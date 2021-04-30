Грузовой поезд с зерном сошел с рельсов в Челябинской области

Грузовой поезд с зерном сошел с рельсов на станции Златоуст в Челябинской области, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады и устанавливается сумма причиненного ущерба», — отметили следователи. Уточняется, что бригада смогла предотвратить опрокидывание состава и высыпание груза. Расписание движения остальных поездов осталось неизменным.