30 апреля 2021, 17:27
Грузовой поезд с зерном сошел с рельсов в Челябинской области
Грузовой поезд с зерном сошел с рельсов на станции Златоуст в Челябинской области, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады и устанавливается сумма причиненного ущерба», — отметили следователи.
Уточняется, что бригада смогла предотвратить опрокидывание состава и высыпание груза. Расписание движения остальных поездов осталось неизменным.