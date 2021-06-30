Грузовой поезд перевернулся в Свердловской области

Грузовой поезд сошел с рельсов и перевернулся в Свердловской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

«30 июня около 15 часов на железнодорожных путях общего пользования перегона Ревда—Решеты (1624 км 6 пикет) произошел сход восьми вагонов с контейнерами грузового поезда», — рассказали в ведомстве. Движение транспорта на этом участке железной дороги остановлено. Транспортный прокурор отправился на место происшествия. Причины случившегося неизвестны.