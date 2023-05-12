Происшествия 12 мая 2023, 17:27 Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку под Гатчиной

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Пожилая женщина попала под грузовой поезд на остановочной платформе Лампово в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По предварительным данным, при переходе через железнодорожные пути пенсионерка проигнорировала запрещающие сигналы. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

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Отмечается, что от полученных травм пострадавшая скончалась.