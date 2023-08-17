17 августа 2023, 15:25
Грузовой поезд насмерть сбил пенсионера в Челябинской области
Пенсионер попал под колеса проезжающего грузового поезда на железнодорожной станции «Аргаяш» в Челябинской области. От полученных травм он скончался, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по УрФО.
По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути перед составом. Машинист попытался применить экстренное торможение, однако аварии избежать не удалось.
Реклама
Отмечается, что по факту произошедшего следователи проведут проверку.
Поезда
Реклама
Реклама