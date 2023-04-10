Происшествия 10 апреля 2023, 12:12 Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Челябинской области

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Мужчина попал под колеса грузового поезда ночью 10 апреля неподалеку от станции Чебаркуль в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального СКР на транспорте.

По предварительным данным, машинист подавал мужчине всяческие сигналы и применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось.

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Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следователь.