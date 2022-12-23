Происшествия 23 декабря 2022, 16:51 Грузовой автомобиль загорелся на трассе под Ижевском

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Грузовой автомобиль марки MAN загорелся на федеральной трассе в районе села Малая Пурга в Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на представителей пожарно-спасательной части №37.

По предварительным данным, грузовик загорелся вечером в четверг из-за неполадок в работе топливной системы. Пожарным удалось вовремя потушить кабину самосвала.

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Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

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