Грузовой автомобиль упал с эстакады на севере Москвы

Водитель грузовой машины не справился с управлением и транспортное средство упало с эстакады на Ленинградском проспекте в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале столичного Дептранса.

Источник «360» в экстренных службах столицы уточнил, что упала бетономешалка. На место прибыли сотрудники МЧС. О состоянии водителя пока ничего не сообщается.

Дептранс предупредил водителей, что движение на Ленинградском проспекте в сторону центра перекрыли полностью. Весь транспорт отправляют на дублер.