Грузовой автомобиль рухнул с моста на трассе М7 в Чувашии

Водитель фуры не справился с управлением, и машина рухнула с моста в Козловском районе Чувашии, на 726-м километре автодороги М7 «Волга». От полученных травм водитель скончался на месте. Об этом на своей странице в Instagram сообщило республиканское управление ГИБДД.

На опубликованных кадрах видно, что машина протаранила мостовое ограждение.

«Интерфакс» уточнил, что авария произошла в 7:15 по московскому времени. Водитель грузовика Iveco ехал из Орловской области. Во время проезда мостового переезда через реку Белая Воложка он не справился с управлением.

«На этом участке дороги регулярно случаются ДТП с фурами», — заявили агентству в пресс-службе республиканского управления ГИБДД. В ведомстве уточнили, что грузовой автомобиль перевозил незамерзающую жидкость.