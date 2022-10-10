Грузовой автомобиль перевернулся в результате ДТП в Ленинградской области | 360°

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10 октября 2022, 17:04

Грузовой автомобиль перевернулся в результате ДТП в Ленинградской области

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В деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области в результате ДТП перевернулся грузовой автомобиль. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза, написали «Невские новости».

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Как уточнили в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер», машина с грохотом ехала по Хуторской улице, а затем слетела в кювет. Информации о пострадавших не поступало.

Ленинградская область

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