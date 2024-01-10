Происшествия 10 января 2024, 04:35 Грузовой автомобиль опрокинулся на 53-м километре МКАД в Москве Дептранс Москвы: грузовик опрокинулся на внешней стороне 53-го километра МКАД

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ДТП с участием грузового автомобиля произошло на МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе. Водитель не справился с управлением и наехал на ограждение, сообщили в дептрансе Москвы.

«На внешней стороне 53-го км МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на ограждение с последующим опрокидыванием прицепа», — сообщили в столичном департаменте.

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На месте ДТП работают оперативные службы. Движение в районе ЧП не затруднено. В ведомстве отметили, что уточняют информацию о пострадавших и обстоятельствах произошедшего.

В ДТП с грузовиком в Тюменской области погиб один человек. Водитель фуры на крутом повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Matiz. Грузовик от удара опрокинулся на легковушку.