Грузовой автомобиль и «Газель» столкнулись в Свердловской области. Один человек погиб

«Газель» врезалась в грузовой автомобиль в Свердловской области. Погиб один человек. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-группу управления ГИБДД по региону.

«Водитель „Газели“ допустил столкновение с фурой», — рассказали в ведомстве. Один из пассажиров «Газели» погиб. Еще один пассажир и водитель получили травмы. Правоохранители выясняют обстоятельства и подробности происшествия.