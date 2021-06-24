24 июня 2021, 18:38
Грузовой автомобиль и «Газель» столкнулись в Свердловской области. Один человек погиб
«Газель» врезалась в грузовой автомобиль в Свердловской области. Погиб один человек. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-группу управления ГИБДД по региону.
«Водитель „Газели“ допустил столкновение с фурой», — рассказали в ведомстве.
Один из пассажиров «Газели» погиб. Еще один пассажир и водитель получили травмы. Правоохранители выясняют обстоятельства и подробности происшествия.