Грузовое судно затонуло в Японии из-за тайфуна

Восемь человек погибли из-за тайфуна в Японии, еще 24 разыскивают Подробнее

Судно пошло ко дну накануне вечером, когда тайфун дошел до Японии.

На борту находились семеро китайцев, трое граждан Мьянмы и два вьетнамца.

По последним данным, из-за тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере восемь человек, еще 24 числятся пропавшими без вести. Более 120 человек получили травмы.

Из-за удара природной стихии власти объявили эвакуацию для 1,6 миллиона жителей нескольких префектур. Наиболее тяжелая ситуация в префектуре Нагано, где обширные затопления вызвал разлив реки Синано.

Метеорологи назвали «Хагибис» самым сильным тайфуном за последние 60 лет. Его сравнивают с тайфуном «Ида», при ударе которого в 1958 году погибли около 1270 человек.