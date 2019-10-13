  • Грузовое судно затонуло в Японии из-за тайфуна

    13 октября 2019, 05:07

    Кирилл Фролов

    Панамское грузовое судно Jia De затонуло в Токийском заливе, где оно стояло на якоре из-за тайфуна «Хагибис». Из 12 членов команды троих удалось спасти, остальные девять считаются пропавшими без вести, сообщили агентству Kyodo в японской береговой охране.
    Грузовое судно затонуло в Японии из-за тайфуна

    Восемь человек погибли из-за тайфуна в Японии, еще 24 разыскивают

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    Судно пошло ко дну накануне вечером, когда тайфун дошел до Японии.

    На борту находились семеро китайцев, трое граждан Мьянмы и два вьетнамца.

    По последним данным, из-за тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере восемь человек, еще 24 числятся пропавшими без вести. Более 120 человек получили травмы.

    Из-за удара природной стихии власти объявили эвакуацию для 1,6 миллиона жителей нескольких префектур. Наиболее тяжелая ситуация в префектуре Нагано, где обширные затопления вызвал разлив реки Синано.

    Метеорологи назвали «Хагибис» самым сильным тайфуном за последние 60 лет. Его сравнивают с тайфуном «Ида», при ударе которого в 1958 году погибли около 1270 человек.