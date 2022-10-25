Грузовое авто опрокинулось в Ленобласти | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 16:27 Грузовое авто опрокинулось в Ленобласти

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В Ленинградской области случилось ДТП с участием грузовой машины. Об этом написали «Невские новости» с ссылкой на Аварийно-спасательную службу региона.

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Авария произошла накануне на въезде в деревню Елагино. По предварительной информации, на скользкой дороге водитель не справился с управлением и машина перевернулась. Поисково-спасательный отряд прибыл на место происшествия и передал водителя медикам.