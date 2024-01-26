Происшествия 26 января 2024, 12:58 Грузовики столкнулись на трассе в Балашихе. Произошел разлив топлива Появились кадры с места столкновения фур в Балашихе

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Три грузовых автомобиля столкнулись на дороге в Балашихе. У одного из автомобилей произошел разлив топлива, сообщили в дежурной части ГУ МВД Московской области.

«Дорожные службы выехали на место для устранения разлива. После этого можно будет освободить проезжую часть», — добавили правоохранители.

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В распоряжении «360» также появились кадры с места аварии. На них видно столкнувшиеся фуры. Один из грузовиков развернуло. Также на видео попал разлив топлива. На месте случившегося работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.

По данным РИАМО, авария произошла на развязке шоссе Энтузиастов. В результате никто не пострадал. Движение на трассе восстановят в ближайшее время.

Ранее ДТП с участием 11 машин произошло под Сергиевым Посадом. В Службе-112 сообщили, что в аварии никто не пострадал. По данным очевидцев, дорогу в сторону Москвы полностью перекрыли, на месте работали специализированные службы.