Грузовики столкнулись на трассе M2 в Подмосковье. Есть пострадавшие

Два грузовика столкнулись на 60-м километре трассы М2 «Крым». Пострадали два человека. Один находится в тяжелом состоянии. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате столкновения грузовых автомобилей в Подмосковье один человек вылетел из кабины через стекло. Ему пытаются реанимировать на месте ДТП. Еще одного пострадавшего с переломами забрала скорая. В распоряжение «360» попали фотографии с места аварии.

На кадрах видно, что обе машины завалились на бок. Кабина одной из них превратилась в груду металлолома. Вокруг рассыпаны консервы в пластиковых банках, которые перевозил один из грузовиков.

О причинах ДТП информации пока нет. На месте аварии работают экстренные службы.