Грузовики столкнулись на МКАД. Есть пострадавшие

Три грузовика столкнулись на МКАД. В результате ДТП была пробита цистерна одного из них, перевозившая сухой цемент. Об этом сообщил корреспондент «360» с места происшествия.

Серьезное ДТП произошло на 43 километре МКАД. Столкнулись три грузовые машины, одна из которых в цистерне перевозила сухой цемент. От удара емкость пробило и содержимое просыпалось на дорожное полотно.

По сообщениям очевидцев, причиной аварии стало несоблюдение ПДД. Из-за плотного движения и ремонтных работ на МКАД один из водителей не заметил перестроения машины и на большой скорости врезался в грузовик.

От удара он проехал несколько метров, и произошло еще одно столкновение. В результате происшествия два человека пострадали, их пришлось извлекать из кабины при помощи гидравлических ножниц и других специнструментов.

Движение на МКАД сейчас затруднено, перекрыто две полосы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в столичном ГИБДД.