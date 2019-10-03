Грузовики столкнулись на МКАД. Есть пострадавшие
Серьезное ДТП произошло на 43 километре МКАД. Столкнулись три грузовые машины, одна из которых в цистерне перевозила сухой цемент. От удара емкость пробило и содержимое просыпалось на дорожное полотно.
По сообщениям очевидцев, причиной аварии стало несоблюдение ПДД. Из-за плотного движения и ремонтных работ на МКАД один из водителей не заметил перестроения машины и на большой скорости врезался в грузовик.
От удара он проехал несколько метров, и произошло еще одно столкновение. В результате происшествия два человека пострадали, их пришлось извлекать из кабины при помощи гидравлических ножниц и других специнструментов.
Движение на МКАД сейчас затруднено, перекрыто две полосы.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в столичном ГИБДД.