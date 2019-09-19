Грузовики столкнулись на юге МКАД
Три грузовика попали в ДТП на юге МКАД, из-за этого движение затруднено. Информацию о происшествии разместил в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД), сообщила «Вечерняя Москва».
Большегрузы столкнулись на внутренней стороне МКАД, в районе развязки с Липецкой улицей.
По предварительным данным, никто не пострадал. По указанному адресу приехали полицейские.
Из-за ДТП временно перекрыто движение по правой и двум средним полосам. Водителей просят объезжать место аварии.