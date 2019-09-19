  • Грузовики столкнулись на юге МКАД

    19 сентября 2019, 20:41

    Алена Макаренко

    Три грузовика попали в ДТП на юге МКАД, из-за этого движение затруднено. Информацию о происшествии разместил в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД), сообщила «Вечерняя Москва».
    Грузовики столкнулись на юге МКАД

    Большегрузы столкнулись на внутренней стороне МКАД, в районе развязки с Липецкой улицей.

    По предварительным данным, никто не пострадал. По указанному адресу приехали полицейские.

    Из-за ДТП временно перекрыто движение по правой и двум средним полосам. Водителей просят объезжать место аварии.