Грузовики столкнулись на юге МКАД

Большегрузы столкнулись на внутренней стороне МКАД, в районе развязки с Липецкой улицей.

По предварительным данным, никто не пострадал. По указанному адресу приехали полицейские.

Из-за ДТП временно перекрыто движение по правой и двум средним полосам. Водителей просят объезжать место аварии.