Происшествия 15 января 2024, 07:19 Грузовики столкнулись на 20-м километре МКАД в Москве Дептранс: на 20-м км МКАД в районе Бесединского шоссе столкнулись два грузовика

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На внешней стороне 20-го километра МКАД утром 15 января столкнулись два грузовика. Движение в районе аварии затруднено, объявил Дептранс Москвы.

Столкновение двух большегрузов произошло на внешней стороне 20-го километра МКАД в районе Бесединского шоссе. Причина ДТП неизвестна, как и количество пострадавших. Оперативные службы выехали к месту аварии. Дептранс Москвы посоветовал водителям выбирать другие маршруты, так как движение на этом участке затруднено.

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На МКАД 14 января грузовик влетел в ограждение. Авария произошла на внутренней стороне 14-го километра дороги и попала на видео. По информации городского департамента транспорта, водитель большегруза не справился с управлением, уехал влево и совершил столкновение. Кабина фуры получила сильные повреждения, о состоянии находившейся в ней человека не сообщали.