Грузовики и легковушка столкнулись в Подмосковье

Пустая фура и большегруз с продуктами столкнулись на трассе А-108 в районе поселка Ивановское. Водителей с легкими травмами увезли в больницу.

РИА «Новости» со ссылкой на сообщение областного главка МВД сообщило, что столкнулись Scania и «КамАЗ», а также легковой автомобиль Nissan. С места госпитализированы два человека.

Сейчас движение в районе аварии затруднено. В МЧС уточнили, что загорелся один из большегрузов, но огонь уже потушили.