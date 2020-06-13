    13 июня 2020, 18:42

    Грузовики и легковушка столкнулись в Подмосковье

    Анатолий Минкин

    Два большегруза столкнулись в городском округе Ступино в Московской области. После аварии одна из машин загорелась. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Пустая фура и большегруз с продуктами столкнулись на трассе А-108 в районе поселка Ивановское. Водителей с легкими травмами увезли в больницу.

    РИА «Новости» со ссылкой на сообщение областного главка МВД сообщило, что столкнулись Scania и «КамАЗ», а также легковой автомобиль Nissan. С места госпитализированы два человека.

    Сейчас движение в районе аварии затруднено. В МЧС уточнили, что загорелся один из большегрузов, но огонь уже потушили.