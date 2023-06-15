Происшествия 15 июня 2023, 17:33 Грузовик застрял под мостом во Владивостоке

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В городе Владивостоке грузовой автомобиль заехал под мост в Лесном переулке и застрял. Об этом сообщил сайтzr.media.

На месте происшествия образовалась большая пробка из машин, одна из полос движения оказалась полностью перекрыта грузовой фурой.

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Отмечается, что из-за аварии автомобили вынуждены проезжать по второй полосе. Очевидцы событий отметили, что решить проблему затора можно было бы благодаря сдутию шин.