15 июня 2023, 17:33
Грузовик застрял под мостом во Владивостоке
В городе Владивостоке грузовой автомобиль заехал под мост в Лесном переулке и застрял. Об этом сообщил сайтzr.media.
На месте происшествия образовалась большая пробка из машин, одна из полос движения оказалась полностью перекрыта грузовой фурой.
Реклама
Отмечается, что из-за аварии автомобили вынуждены проезжать по второй полосе. Очевидцы событий отметили, что решить проблему затора можно было бы благодаря сдутию шин.
Владивосток
Реклама
Реклама