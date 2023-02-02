Происшествия 02 февраля 2023, 17:21 Грузовик загорелся во время движения в Челябинской области

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ДТП произошло на участке трассы М-5 «Урал» под Златоустом в Челябинской области. Там на ходу загорелась фура. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Водитель сообщил, что почувствовал запах гари во время движения. Он остановил фуру на обочине, вышел из машины и заметил огонь в передней части. На помощь водителю пришли сотрудники ДПС, проезжавшие мимо. Они вызвали спасателей, которые ликвидировали возгорание.