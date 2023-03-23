Происшествия 23 марта 2023, 13:41 Грузовик загорелся во время движения по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

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В Ростовской области спасатели ликвидировали огонь, который охватил грузовик MAN во время движения транспортного средства по автодороге М-4 «Дон». Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.

Как рассказали в УГИБДД по региону, водитель фуры попытался потушить возгорание самостоятельно, но когда понял, что ему это не удастся, вызвал спасателей.

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В результате ЧП никто не пострадал. Заторов на дороге не образовалось.

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