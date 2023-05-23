Происшествия 23 мая 2023, 19:51 Грузовик загорелся в Санкт-Петербурге на улице Матроса Железняка

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Пожар произошел на улице Матроса Железняка в Приморском районе Петербурга. Там загорелся грузовик. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского МЧС.

Информация о пожаре поступила в 23 мая 11:12. У машины полностью выгорела кабина. Ликвидировать пламя удалось спустя примерно 20 минут.

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К тушению пожара привлекли восемь человек личного состава на двух единицах спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.