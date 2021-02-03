03 февраля 2021, 16:54
Грузовик загорелся в Пензенской области. Пострадал один человек
Грузовой автомобиль загорелся в Сердобске в Пензенской области. Пострадал водитель. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на МЧС.
Полностью сгорела кабина грузовика. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося инцидента.
Спасатели напомнили местным жителям о том, что необходимо следить за техническим состояние автомобилей и держать в салоне огнетушитель.
Ранее трое спасателей, которые пропали при тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске, погибли.