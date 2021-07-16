Грузовик загорелся в Колпинском районе Санкт-Петербурга

В Колпинском районе Санкт-Петербурга на улице Севастьянова произошел пожар. Ранним утром загорелся автомобиль марки Scania возле дома № 22. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Петербургу.

На место происшествия были отправлены 10 спасателей и две пожарные машины. За это время в машине успела полностью выгореть кабина.

Меньше чем через час пожар удалось потушить. В результате инцидента никто не пострадал.