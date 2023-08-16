16 августа 2023, 22:57
Грузовик загорелся после столкновения трех автомобилей во Владимирской области
Три автомобиля столкнулись в Ковровском районе Владимирской области 16 августа. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные отделения ГУ МЧС России по региону.
Авария произошла на 260-м километре трассы М-7 «Волга». В результате ДТП загорелся грузовик.
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На место происшествия приехали шесть спасателей и две единицы техники. Они потушили пламя на площади 10 квадратных метров.
О погибших и пострадавших информация не поступала.
ДТП
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