Происшествия 16 августа 2023, 22:57 Грузовик загорелся после столкновения трех автомобилей во Владимирской области

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Три автомобиля столкнулись в Ковровском районе Владимирской области 16 августа. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные отделения ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла на 260-м километре трассы М-7 «Волга». В результате ДТП загорелся грузовик.

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На место происшествия приехали шесть спасателей и две единицы техники. Они потушили пламя на площади 10 квадратных метров.

О погибших и пострадавших информация не поступала.