Происшествия 14 февраля 2023, 15:12 Грузовик загорелся на трассе М-5 в Челябинской области и спровоцировал пробку

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Серьезное ДТП произошло в Челябинской области. На трассе М5-Урал загорелась фура. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях.

Из-за возгорания на участке дороги неподалеку от Златоуста образовался сильный автомобильный затор. На данный момент информации о том, по какой причине возник пожар, не поступало.

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«Златоуст (Уреньга). Пробка. Произошла авария», — рассказал один из очевидцев в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

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