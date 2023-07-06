Эксклюзив 06 июля 2023, 18:37 Грузовик загорелся на севере Москвы Источник «360»: при пожаре в фуре на Кронштадтском бульваре в Москве пострадал человек РИА «Новости»

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Грузовик Scania загорелся на Кронштадтском бульваре на севере Москвы, один человек пострадал. Об этом «360» рассказал источник.

«Информация о пожаре на севере столицы поступила в 17:43. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил кабину грузового автомобиля Scania», — уточнил он.

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Источник отметил, что один человек получил травмы.

Фуру помогла потушить поливомоечная машина до прибытия пожарной техники.

В июне фура с фейерверками загорелась на трассе М-2 «Крым» и устроила пиротехническое шоу.