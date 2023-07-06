06 июля 2023, 18:37
Грузовик загорелся на севере Москвы
Источник «360»: при пожаре в фуре на Кронштадтском бульваре в Москве пострадал человек
Грузовик Scania загорелся на Кронштадтском бульваре на севере Москвы, один человек пострадал. Об этом «360» рассказал источник.
«Информация о пожаре на севере столицы поступила в 17:43. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил кабину грузового автомобиля Scania», — уточнил он.
Реклама
Источник отметил, что один человек получил травмы.
Фуру помогла потушить поливомоечная машина до прибытия пожарной техники.
В июне фура с фейерверками загорелась на трассе М-2 «Крым» и устроила пиротехническое шоу.
ДТП
Машины
Москва 2023
Реклама
Реклама