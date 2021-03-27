Грузовой автомобиль загорелся на 45-м километре МКАД. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что грузовик горит по всей площади — восемь квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало. За горящей машиной уже образовалась пробка в 1,5 километра.

В столичном Дептрансе подтвердили информацию о возгорании машины. Там уточнили, что грузовик вспыхнул на внутренней стороне 44-го км МКАД, в районе развязки МКАД — Киевское шоссе — Ленинский проспект. Он ехал в средней полосе дороги. На место уже выехали оперативные службы.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что есть угроза взрыва.