29 декабря 2023, 18:31
Грузовик загорелся на Ленинградском шоссе в Москве
Ленинградское шоссе в Москве перекрыли из-за загоревшегося грузовика
В Москве на Ленинградском шоссе в районе дома № 9 загорелся грузовик. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.
В ведомстве добавили, что к работе на месте уже приступили оперативные службы города. Информации об обстоятельствах произошедшего и пострадавших не поступало.
Изначально движение перекрыли по обеим сторонам Ленинградского шоссе. Однако на данный момент для транспорта уже открыли две полосы. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.
UPD: в пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание удалось остановить, при пожаре никто не пострадал.
Ранее легковой автомобиль загорелся после ДТП недалеко от Краснодарского водохранилища. Машина врезалась в припаркованный на обочине трассы М-4 грузовик с прицепом.
ДТП
Москва 2023
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