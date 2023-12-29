Происшествия 29 декабря 2023, 18:31 Грузовик загорелся на Ленинградском шоссе в Москве Ленинградское шоссе в Москве перекрыли из-за загоревшегося грузовика Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»

Читать 360tv в

В Москве на Ленинградском шоссе в районе дома № 9 загорелся грузовик. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве добавили, что к работе на месте уже приступили оперативные службы города. Информации об обстоятельствах произошедшего и пострадавших не поступало.

Изначально движение перекрыли по обеим сторонам Ленинградского шоссе. Однако на данный момент для транспорта уже открыли две полосы. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

UPD: в пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание удалось остановить, при пожаре никто не пострадал.

Ранее легковой автомобиль загорелся после ДТП недалеко от Краснодарского водохранилища. Машина врезалась в припаркованный на обочине трассы М-4 грузовик с прицепом.