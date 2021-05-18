Грузовик задавил военного на КПП части в Подмосковье

Военнослужащий подмосковной части погиб под колесами грузовика «Урал». Водитель наехал на него на контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО), передало РИА «Новости».

По информации пресс-службы, водитель грузовика не справился с управлением, когда военнослужащий открывал ворота. «17 мая в воинской части, дислоцированной в Московской области, водитель автомобиля „Урал“ не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт», — сказано в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи пытались спасти его, но безуспешно — он умер.

В пресс-службе уточнили, что обстоятельства наезда продолжают выяснят. О судьбе водителя информации нет.

В конце апреля молодой уралец погиб под колесами автомобиля, который тронулся на нейтральной передаче. Мужчина шел от парковки к подъезду, но легковушка поехала вперед и задавила хозяина. И такие случаи происходят чаще, чем можно представить, — иногда из-за забывчивости, иногда из-за неисправности.